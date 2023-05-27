معجزة لا تصدق.. جسد راهبة لم يتحلل بعد 4 سنوات من وفاتها| شاهد

وصف جثمان راهبة بأنه "معجزة"، بعد عدم إظهار أي علامات من التحلل بعد أربع سنوات من الموت.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، توفيت الأخت فيلهيلمينا لانكستر عن عمر يناهز 95 عامًا في مايو 2019، واستُخرجت جثثها في بلدة جاور الصغيرة بولاية ميسوري.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى انه تم عرض جسدها وتوافد الآلاف من الناس لمشاهدة معجزة عدم تحلل جسها في ولاية ميسوري الامريكية، مما اثر هذا الامر ذهول الجميع.

وأفادت الصحيفة أنه تم استخراج جثة الأخت فيلهيلمينا ، التي أسست أخوات ماري البينديكتين ، ملكة الرسل ، في سن السبعين ، الخميس الماضي.

جسد الراهبة المتوفية

قامت الأخوات البينديكتين بحفر التابوت حتى يتمكنوا من نقله إلى أسفل المذبح عندما قاموا بالاكتشاف المذهل.

قالت إحدى الراهبات: "خرجنا إلى قبرها بعد أن أنهت الأخوات الحفر، نظرت الأم القديرة سيسيليا من خلال الشق الذي صنع في التابوت ، والذي حدث بوضوح بعد دفنها بوقت قصير.

و أضافت الراهبة "لقد رأت قدماً سليمة تماماً مع الجورب ، وبدا كما فعلت عندما قمنا بدفنها. لم تستطع إلا أن اصرخ بفرح."

وأوضحت : "لقد تناوبنا على لمس اقدامها التي لا تزال متورمة ، و كان رموشها وشعرها وحاجبيها وأنفها وشفتيها كانت كلها سليمة ، وفمها على وشك الابتسام".

وتابعت الراهبة: “بعد أن قمنا بتنظيف العفن والعفن الفطري بسبب الظروف الرطبة في التابوت ، بدا الأمر وكأنه لا تزال سليمة دون تحلل”.

وقالت الصحيفة، إن جثة الراهبة ستظل معروضة حتى 29 مايو وسيتم نقلها بعد ذلك إلى المذبح.