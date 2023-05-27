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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المظاهرات تجوب إسرائيل.. استئناف الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

المظاهرات تجوب إسرائيل..
المظاهرات تجوب إسرائيل.. استئناف الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو

دعت المعارضة الإسرائيلية لاستئناف المظاهرات الاحتجاجية اليوم السبت ضد حكومة بنيامين نتنياهو.

وبحسب صحيفة معاريف، ستستأنف الاحتجاجات ضد “حكومة نتنياهو” اليوم الساعة 19:00 مساء، وذلك للأسبوع 21 في تقاطع كابلان بتل أبيب وفي حوالي 150 موقعاً في جميع أنحاء إسرائيل.

وقال منظمو الاحتجاجات في بيان لهم: “الاحتجاج ضد الديكتاتورية سيعقد عطلة نهاية الأسبوع الـ21 لمحاربة انقلاب النظام، بعد تمرير الميزانية، اعترف نتنياهو بصوته بأنه يتجه نحو الديكتاتورية، فقط مئات الآلاف في الشوارع يمكنهم إيقافه”.

واعتبر البيان: “بأنه من الواضح الآن للجميع أن التقاضي في مقر إقامة الرئيس كان حيلة من قبل نتنياهو لشراء الوقت ورشوة شركائه، إسرائيل على بعد خطوة واحدة من أن تصبح ديكتاتورية، شيء واحد فقط أوقف نتنياهو في الجولة الأولى هي احتجاج الملايين، وسوف يوقفه مرة أخرى”.

يشار إلى أن الاحتجاجات ضد تعديلات “حكومة نتنياهو” القضائية انطلقت منذ أكثر من خمسة أشهر، وتطورت لتشكل إغلاق الطرق والمواجهات مع شرطة إسرائيل في مناطق مختلة بإسرائيل، كان أبرزها تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع ويشارك فيها عشرات الآلاف.

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