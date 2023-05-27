رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يكرم محافظ الغربية

قام الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية بتكريم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وذلك بمنحه درع الجامعة.

جاء هذا التكريم تعبيراً من جامعة سمنود عن شكرها وامتنانها لما بذله محافظ الغربية من جهود عظيمة لتذليل كافة العقبات التي واجهت الجامعة منذ البدء في إنشائها وحتي الآن.



ومن جانيه أعرب "رحمى" عن سعادته بإنشاء جامعه سمنود التكنولوجية في هذا الموقع المميز والذي عمل على تنمية المجتمع كما أنه يوفر العمالة المدربة التى تلبى احتياجات سوق العمل خاصه فى مجال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائى والذى تتميز به محافظة الغربية.



وثمن دويدار الدور الذى تقوم به محافظة الغربية متمثلة فى الدكتور طارق رحمي لدعمه المتواصل للجامعة.