وكيل التموين بالغربية: توريد 138 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد

أكد المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم توريد نحو 138 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، السبت، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.

وقال "أبو هاشم" إن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين، تتم داخل 22 صومعة وشونة وهنجرا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى تستوعب نحو 193 ألف طن من محصول القمح.

وطالب وكيل وزارة التموين بالغربية، المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية.