عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوشيتد برس: إلغاء الرحلات الجوية والإضرابات تنذر بفوضي جديدة في أوروبا

صدى البلد

ألغت الخطوط الجوية البريطانية عشرات الرحلات الجوية أمس الجمعة، وألقت باللوم على مشاكل تقنية في تعطيل خطط آلاف الركاب في بداية عطلة نهاية أسبوع مزدحمة- بداية صعبة لموسم السفر الصيفي في أوروبا، حسب ما وصفه تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

تثير الثغرات الفنية والإضرابات التي قام بها موظفو المطارات في جميع أنحاء أوروبا مخاوف بشأن تكرار فوضى السفر الجوي التي أعقبت الوباء في الصيف الماضي والتي تسببت في تأخيرات وإلغاء وأكوام من الأمتعة المفقودة من لندن إلى السويد إلى أمستردام.

كانت معظم الرحلات الـ 42 المتضررة في لندن على مسارات قصيرة المدى من وإلى مطار هيثرو، أكثر المطارات ازدحامًا في أوروبا.

تسببت مشكلات تقنية وفنية يوم الخميس في خروج الطائرات وأفراد الطاقم من مواقعهم أمس الجمعة، والذي كان من المتوقع أن يكون أكثر أيام السفر الجوي في بريطانيا ازدحامًا منذ ما قبل جائحة فيروس كورونا.

وقالت الخطوط الجوية البريطانية على موقعها على الإنترنت: "نحن على دراية بمشكلة فنية نعمل بجد لحلها".

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي، هذا الشهر: "بينما يمكن توقع بعض الاضطرابات، هناك توقع واضح بأن مشكلات الزيادة التي واجهتها بعض المطارات المحورية الرئيسية في عام 2022 سيتم حلها".

وحذر اتحاد النقل الجوي الدولي من أن الإضرابات، بما في ذلك من قبل موظفي المطار مثل مراقبي الحركة الجوية، "مدعاة للقلق"، لا سيما في أماكن مثل فرنسا. 

أدى اضربات العمال في فرنسا الذين يتحدون الحكومة بشأن إصلاحات المعاشات التقاعدية إلى إلغاء ما يصل إلى 30٪ من الرحلات الجوية في ثاني أكثر المطارات ازدحاما في باريس، أورلي، في بعض الأيام.

في بريطانيا، بدأ حراس الأمن في مطار هيثرو إضرابًا لمدة ثلاثة أيام يوم الخميس بسبب دفع رواتبهم بعد ترك وظائفهم خلال فترات مزدحمة في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك عيد الفصح.

اسوشيتد برس اوروبا فوضى إضرابات فرنسا بريطانيا هيثرو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

ترشيحاتنا

3 آلاف جنيه انخفاضا.. شعبة الأرز تكشف مفاجأة بشأن سعره

رئيس التأمينات: مصر نموذجا للعديد من دول الجوار في ملف الحماية الاجتماعية

تمهيدا لعرضها على الرئيس.. الحوار الوطني يجتمع اليوم لإقرار صياغة مقترحات الجلسات

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

61 جنيها للكيلو.. شعبة الدواجن تتوقع انخفاض الأسعار مجددا خلال الفترة المقبلة

عودة أكثر من نصف مليون سوري من تركيا إلى بلادهم حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالرغم من فوائده.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

طريقة عمل جبنة موتزاريلا فرايد| بأسهل الخطوات

5 أسباب صادمة تؤدي للإصابة بـ ورم المخ |تفاصيل

شاهد.. يوسف ماجد الكدواني يرقص مع والدته في حفل زفافه

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ