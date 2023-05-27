قوى عاملة الإسماعيلية تشارك في وضع حجر أساس توسعات "جيد تكستايل"

لتوفير فرص عمل جديدة ..

شاركت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، في وضع حجر الأساس فى التوسعات الجديدة لشركة جيد تكستايل، بحضورالمحافظ اللواء شريف بشارة ، وياسر عباس نائب رئيس هيئة الاستثمار ، وايمن صالح رئيس المنطقة الحرة بالإسماعيلية ، وسليم شنكايا الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات جيد تكستايل ، ومعتز أبو بكر المسؤول الإقليمي للعلاقات الحكومية ، وفرحان افرام مدير عام المصنع ، وذلك في إطار جهود المديرية في التواجد بين العاملين داخل أماكن العمل والاطمئنان على توفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويعظم استفادة جميع الأطراف .

وشارك محمد طلعت مدير المديرية في وضع حجر الأساس للتوسعات الجديدة التى تم تنفيذها فى مصنع جيد تكستايل بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ، ورافقه خلالها من المديرية سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الأحياء ، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومن الشركة: أمين عبدالله مدير الشئون القانونية ، والمهندس كريم اسامة مدير السلامة والصحة المهنية ، ورشا صبري مدير الموارد البشرية ، وشادى صبحى مسئول الموارد البشرية .

وأوضح مدير المديرية أن المدير التنفيذى للشركة كان في استقبالنا ، وقدم الشكر والتقدير للحضور ، وشرح تاريخ الشركة منذ بداية نشاطها داخل مصر حتى الآن ،مشيداً بدور القوى العاملة في المتابعة المستمرة لكافة أعمالها .

وأشار إلي أن التوسعات الجديدة للمصنع علي مساحة ٧٨ الف متر مربع ، وأن التوسع سيعمل على توفير فرص عمل جديدة داخل المحافظة لأكثر من ٢٥٠٠ عامل ، كما أنه سيتم إنجاز هذه التوسعات خلال 9 أشهر ".

وسلم المدير التنفيذى درع الشركة لمدير المديرية تقديراً لجهود المديرية وفريق عملها في مساعدة الشركة على تهيئة مناخ عمل آمن وتوفير سبل الأمان داخل المصنع وتطبيق أحكام القانون .

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