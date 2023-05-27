محلل سياسي يكشف سر استدعاء الجيش السوداني للضباط المتقاعدين

كشف عثمان الميرغني، محلل سياسي سوداني، حيثيات قرار القوات المسلحة السودانية باستدعاء الضباط المتقاعدين، قائلًا: إن قوات الدعم السريع كانت تستهدف متقاعدي القوات المسلحة، ويسألون عنهم في كل الأحياء التي يدخلونها.

وأضاف “الميرغني”، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الاستهداف شكل نوعًا من المواجهة المستترة بين الدعم السريع ومتقاعدي القوات المسلحة، منوهًا إلى أن استهدافهم لم يكن له أي داع، خاصة أن بعضهم ترك الخدمة من سنوات طويلة، وأصبحوا مدنيين.

ولفت محلل سياسي سوداني، إلى أن متقاعدي القوات المسلحة يحملون بطاقات عسكرية لأنهم يتلقون بعض المساعدات من مستشفيات عسكرية، لكن لا يمارسون أي عمل عسكري.