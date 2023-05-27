المكتبة المركزية بجامعة القاهرة تستضيف ندوة الهجرة غير المشروعة بين القبول والرفض غدا

يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "الهجرة غير المشروعة بين القبول والرفض"؛ والتي تنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا بالمجلس، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم غدا الأحد الموافق ٢٨ مايو الحالي بالمكتبه المركزيه - جامعة القاهرة.

يدير الندوة: الدكتور أحمد مجدي حجازى مقرر اللجنة، ويشارك بها"طبقًا للترتيب الألفابائي: الدكتورة أمل عبد الفتاح شمس أستاذ علم اجتماع التنمية بقسم الفلسفة وعلم الأجتماع بكليه التربية جامعة عين شمس، والدكتور حامد عبده الهادئ أحمد أستاذ ورئيس قسم الإجتماع بكليه الآداب جامعة الزقازيق، و كاتبة روائية الدكتورة دينا القمحاوى.