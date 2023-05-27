بوليستار تكشف عن سلسلة قوارب كانديلا الكهربائية| صور

تعمل شركة بوليستار السويدية على بناء قوارب كهربائية وزوارق مائية وقد أطلقت للتو إصدارًا خاصًا من قارب C-8 الخاص بها .

بوليستار تكشف عن سلسلة قوارب كانديلا الكهربائية

ويُعرف الإصدار الخاص باسم C-8 Polestar Edition وسيتوفر بلون جديد من الرمادي الفاتح كما يحتوي على عدد قليل من اللمسات المطلية بالذهب ، بما في ذلك القارب المحلق ، بينما تم تزيين المقصورة بمواد جديدة ذات ألوان فاتحة، وتم تصميم C-8 خصيصًا بتنجيد للمقاعد الذي يُقال إنه مريح بشكل استثنائي.

بوليستار تكشف عن سلسلة قوارب كانديلا الكهربائية

ومثل قارب Candela C-8 الأساسي، يتم تشغيل بوليستار ايديشن بواسطة نفس حزمة البطارية التي تبلغ قوتها 69 كيلو وات في الساعة مثل الطراز القياسي بوليستار 2، كما أنه يتميز بنفس تقنية الشحن السريع مثل 2 ويمكنه السفر 57 ميلًا بحريًا بسرعة تصل إلى 22 عقدة بالساعة.

بوليستار تكشف عن سلسلة قوارب كانديلا الكهربائية

وتغذي البطارية محرك ذو دفع مباشر كهربائي بقوة 75 كيلو وات في الساعة ويطلق عليه اسم Candela C-POD، وهو ما جعل القارب C-8 مختلفًا عن القارب العادي لأن الهيكل بأكمله يجلس فوق الماء بمجرد انطلاقه.

ويختلف القارب عن القوارب المائية الموجهة بالكمبيوتر التي تقلل من استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 80٪ مقارنة بالقارب العادي، حيث لا يؤدي الجلوس على الرقائق إلى تحسين الكفاءة فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى رحلة شبه صامتة وأكثر سلاسة من القارب التقليدي.

بوليستار تكشف عن سلسلة قوارب كانديلا الكهربائية

ووصف ماكسيميليان ميسوني، رئيس قسم التصميم في بوليستار ، قائلاً: "تعد تقنية القارب المحلق من كانديلا نقلة نوعية للأداء المستدام في الصناعة البحرية، مثل المرة الأولى التي تقود فيها سيارة كهربائية ، تشعر على الفور أن هذا هو المستقبل عندما " يقلع " القارب.

وتبدأ الأسعار من 400 ألف يورو في أوروبا أو 450 ألف دولار في الولايات المتحدة ولم يتم تحديد موعد بدء عمليات التسليم حتى يونيو 2024.