تفاصيل جديدة عن التصرف الغريب لأحد ركاب الطائرة الكورية

ذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء أن راكبا فتح باب إحدى الطائرات التابعة لشركة آسيانا للخطوط الجوية قبل دقائق من هبوطها في مدينة ديجو بكوريا الجنوبية، أمس الجمعة، قال للشرطة إنه فعل ذلك لأنه "شعر بضيق".

ونقلت “يونهاب” عن مركز شرطة ديجو دونجبو القول إن الرجل، وهو في العقد الرابع من العمر، أبلغ المحققين أنه فتح الباب لأنه "أراد النزول من الطائرة بسرعة". كما قال إنه يعاني من التوتر بعد أن فقد وظيفته في الآونة الأخيرة.

وفتح الرجل الباب بينما كانت الطائرة على ارتفاع نحو 213 مترا فوق الأرض، ما تسبب في حالة ذعر على متنها.

ونُقل تسعة ركاب إلى المستشفى لإصابتهم بمشكلات في التنفس، لكنهم غادروا جميعا المستشفى بعد ذلك بساعتين، حسب ما قاله مسئول بإدارة الإطفاء في ديجو.

وقال جين سونج هيون، مسئول السلامة السابق في الخطوط الجوية الكورية، إن هذه الحالة لم تحدث من قبل على حد علمه، لكن ركابا يفتحون مخارج الطوارئ دون تعليمات بعد هبوط الطائرة على الأرض.

وقال مسئول بوزارة النقل الكورية الجنوبية أمس إنه من الممكن فتح مخارج الطوارئ على الأرض أو بالقرب منها لأن الضغط داخل الطائرة وخارجها يكون متعادلا.