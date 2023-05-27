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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب وزير الكهرباء يتوجه إلى اليابان لمتابعة مشروع التعاون فى الخدمات الاستشارية

المهندس أسامة عسران
المهندس أسامة عسران

 يتوجه المهندس أسامة عسران نائب نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي رأس وفد رفيع المستوي من قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة اليابان خلال الفترة من 27/5 الى 4/6/2023 وذلك في ختام مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير قطاع الكهرباء المصري الذى تنفذه الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA.

وأشاد المهندس اسامة بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان والمشاركة الفعالة للجانب الياباني في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى والتي تجلت خلال العقود الماضية، مؤكداً على أن الشركات اليابانية هى شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء التي تتمثل في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع ومشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة.

بدأ مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير قطاع الكهرباء المصري فى نوفمبر 2018 واستمر العمل به خلال ظروف صعبة تمثلت في وباء الكورونا حتى نهاية يونيو 2023، وتناولت أنشطة المشروع العديد من النقاط الهامة والمتمثلة فى :

- وضع قواعد لتدعيم الخطة المؤسسية المستقبلية للشركة القابضة لكهرباء مصر وتوفيق أوضاعها على المدى الطويل، حيث تم إنجاز مشروعين تجريبيين في شركة شمال القاهرة للتوزيع وشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء في هذا الغرض لدراسة تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع  ومعرفة والإجراءات والنتائج والتوصيات.

- آليات ضمان استقرار التغذية الكهربائية (Stable Supply) على غرار التجربة اليابانية في إصلاح قطاع الكهرباء.

- دراسة التحديات التي تواجه مصر لتصبح مركز إقليمي للطاقة.

هذا وتستمر الزيارة على مدار اسبوع بهدف تبادل المعرفة حول التجربة / النهج الياباني في إصلاح قطاع ‏الكهرباء، وصياغة خطة للتعاون المستقبلي، والتعرف على تكنولوجيات الربط الكهربائي، ‏وتبادل الآراء حول أفضل الممارسات وبحث فرص التعاون مع المؤسسات الحكومية ‏اليابانية وكذلك القطاع الخاص في هذه المجالات.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيارة وبشكل كبير فى تعزيز أطر التعاون المستقبلي مع الجانب الياباني بالقطاعين العام والخاص في العديد من المجالات ‏وأهمها إصلاح قطاع الكهرباء والطاقة.

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