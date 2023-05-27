مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة من 10 دول أوروبية الأسبوع الجاري

يستقبل مطار مرسى علم الدولي جنوب البحر الأحمر، 118 رحلة طيران تقل سائحين من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 10 دول أوروبية، الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

ويعمل مطار مرسى علم الدولي على توفير بنية تحتية قوية وخدمات عالية الجودة للمسافرين. ويسعى المطار إلى جذب المزيد من الرحلات الجوية الدولية وزيادة حركة السياحة إلى المنطقة.

وتستقبل مصر العديد من السياح الأجانب سنويًا، وتعد البلاد وجهة سياحية شهيرة بفضل تاريخها الغني ومعالمها الثقافية والأثرية الرائعة. وتعزز هذه الرحلات الجوية الدولية السياحة في المنطقة وتساهم في انتعاش الاقتصاد المحلي.