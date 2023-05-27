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رئيس التحرير
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أخبار البلد

قوى عاملة المنوفية: بروتوكول لتدريب الشباب مع الكلية التكنولوجية بقويسنا

صدى البلد

عقدت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، لقاءً مع وفد الكلية التكنولوجية بقويسنا لبحث سبل التعاون والشراكة بين الطرفين في مجالات تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن استهداف تأهيل خريجى التعليم وسد الفجوة بين التعليم والتطبيق على أرض الواقع داخل شتى ميادين العمل، وإبرام بروتوكول تعاون خاص بالسلامة والصحة المهنية وتعاون مشترك لتوظيف الخريجين وتنظيم ندوات توعوية  للطلاب داخل الحرم الجامعى.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتعزيز خطط التشغيل والتدريب المهنى التى تقوم بها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات لخدمة الشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب وعمل لائقين .

وأوضح سعد عبدالحميد عامر مدير المديرية ، أنه تم تنظيم لقاء مشترك مع ممثلى الكلية التكنولوجية لبحث أوجه التعاون المشترك ومجالات الشراكة بين القوى العاملة والكلية ، تمهيداً لإبرام بروتوكول تعاون بين الطرفين وتحديد بنود البروتوكول والتشاور فيها والاتفاق على البنود العريضة له ، وتناول الاجتماع آلية العمل في مجال تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وذلك ضمن استهداف تأهيل خريجى التعليم وسد الفجوة بين التعليم والتطبيق على أرض الواقع داخل شتى ميادين العمل واقامة تعاون خاص بالسلامة والصحة المهنية ،وتعاون مشترك لتوظيف الخريجين و تنظيم ندوات توعوية  للطلبة داخل الحرم الجامعى لتعريف الخريجين بقوانين العمل ولائحة تشغيل  النساء وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين وشؤون المرأة وسوق العمل.

واضاف مدير المديرية أنه تم التطرق إلى شرح عن شركات إلحاق العمالة بالخارج وكيفية تأهيلهم لسوق العمل وكيفية عمل السيرة الذاتية وسبل تنظيم برامج تدريبية متنوعة بالاستعانة بكوادر الجامعة تؤهل الخريجين بكافة تخصصاتهم لسوق العمل ، بالإضافة إلي تنظيم ملتقى توظيفي يعقد دورياً ، وتنظيم معارض وتعريفهم بالبرامج التدريبية المتاحة وتقديم خدمات متبادلة للمؤسسات الخدمية ودراسة عمل بروتوكول تعاون للاستفادة من الكوادر الجامعية في كافة الخدمات الإستشارية  لتحفيز الشركات وتفعيل الورش الهندسية وتشكيل لجنة فنية لقياس مستوى المهارة للخريجين لإصدار الشهادات والتراخيص لهم، والمساهمة في إعداد دليل إرشادي توصيفات وظيفية ،والمشاركة في الفعاليات والخدمات المقدمة لذوي الهمم ، ودراسة مشكلاتهم والعمل على حلها لتعظيم قيم التعاون المشترك بينهم وبين الجامعة .

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