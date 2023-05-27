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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عملاء تسلا يلغون حجز السيارات الجديدة بسبب قرار الشركة الصادم

صدى البلد

فاجأ إعلان تسلا في 12 مايو أنها ستتوقف عن إنتاج الإصدارات ذات عجلة القيادة في الجهة اليمنى، وذلك بسبب التعقيدات الميكانيكية واللوجستية للعملاء ، واندفع الكثيرون للتعبير عن صدمتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

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عملاء تسلا يلغون حجز السيارات الجديدة بسبب قرار الشركة الصادم

لمعالجة هذا، قالت تسلا إنها ستنظم أحداثًا بين 28 مايو و 30 يونيو عندما يمكن لأصحاب الحجوزات تجربة اختبار قيادة السيارات في لندن.

 

يعتبر إعلان تسلا هو الأحدث في سلسلة من التحركات من قبل الشركة التي هزت سوق السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة، في يناير، حيث خفضت حوالي 7000 جنيه إسترليني من سعر موديل 3 وموديل Y ثم 4000 جنيه إسترليني أخرى من الطراز 3 بعد شهرين.

عملاء تسلا يلغون حجز السيارات الجديدة بسبب قرار الشركة الصادم

تسببت تخفيضات تسلا في تخفيض أسعار العديد من أسعار السيارات المنافسة، وبحلول أبريل ، أبلغت شركة Cap HPI عن أن قيم المركبات الكهربائية في عمر 12 شهرًا ومع 20000 ميل انخفضت بنسبة 20٪ ، على أساس سنوي، وانخفضت بنسبة 25٪ في ثلاث سنوات.

 

بمراجعة أحدث خطوة لشركة تسلا ، شكك ديلان سيترفيلد رئيس استراتيجية التنبؤ في Cap HPI ، في قرار وقف استيراد السيارات ذات المقود الأيمن من طراز Sو Model X سيكون له تأثير كبير على جاذبية وقيم السيارات المسجلة حاليًا.

عملاء تسلا يلغون حجز السيارات الجديدة بسبب قرار الشركة الصادم

وأضاف ديلان سيترفيلد: "هناك أعداد منخفضة نسبيًا من كليهما في المملكة المتحدة. تم تسجيل ما يزيد قليلاً عن 11000 نموذج من طراز S بين عامي 2013 و 2021 وأقل من 6500 موديل Xبين عامي 2016 و 2021، هذه الأرقام تتضاءل إلى حد ضئيل مقارنة بأكثر من 90.000 نموذج 3 على الطرق وأكثر من 80.000 موديل Ys، والتي سوف تم تسجيله بحلول نهاية هذا العام.

 

"يتمتع كل من S و X بعناصر جاذبية لمشتري السيارات المستعملة وقد أعادهم الانخفاض الأخير في قيمهم إلى ما نراه من مستويات أسعار معقولة."

 

 

تسلا المقود الأيمن Model X عجلة القيادة موديل Y

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