بشرى سارة في تدريبات الزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

انتظم محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وكان شبانة عانى خلال الفترة الأخيرة من آلام في الركبة، وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

وشارك المدافع في مران الزمالك اليوم بصورة كاملة سواء في الجزء البدني أو الفني.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة، عقب الحصول على راحة سلبية لمدة ٢٤ ساعة.

وبدأت تدريبات الزمالك بالتركيز على الجانب البدني، وعقب انتهاء الفقرة البدنية، عقد الجهاز الفني جلسة مع اللاعبين في منتصف الملعب لشرح المطلوب تنفيذه خلال المران.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.