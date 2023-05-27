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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحوال جوية غير مستقرة في رأس غارب وتوقعات بسقوط أمطار رعدية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب عن احتمالية تعرض المدينة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارًا من اليوم السبت وحتى مساء غد الأحد.

وتشهد المنطقة تكاثرًا للسحب المنخفضة والمتوسطة، مصحوبة بسقوط أمطار رعدية متوسطة الشدة، قد تكون غزيرة في بعض الأحيان.

وتم رفع حالة الطوارئ من قبل الإدارات المعنية وشركات البترول لمواجهة هذه الظروف الطارئة.

يُنصح الأهالي والمواطنين بأخذ الحيطة والحذر واتباع توجيهات السلامة الصادرة من السلطات المحلية. من المهم أيضًا تأمين الممتلكات وتجنب التواجد في المناطق المنخفضة والأودية خلال فترة استمرار هذه الحالة الجوية.

سيتم متابعة التطورات الجوية عن كثب، وسيتم توفير المساعدة والدعم اللازمين للمواطنين في حالة حدوث أي طارئ.

الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب الاحوال الجوية رأس غارب سقوط امطار عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

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