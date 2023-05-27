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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اعرف نتيجتك من برجك.. هؤلاء يعشقون الدراسة ومتوقع حصولهم على درجات عالية

صدى البلد

بمجرد انتهاء الطلاب من اداء الامتحانات ، ينتظرون بشغف ظهور النتيجة ، ويظل الاباء في قلق وتوتر وحيرة ، ويعيش الطلاب في ضغوطات غير محتملة ، ولان الابراج اصبحت تدخل في كل شئ في حياتنا ، نرصد في هذا التقرير اصحاب ابراج معينة يعشقون الدراسة ويتفوقون فيها ومتوقع انهم سيحصلون علي نتائج جيدة درجات عالية وفقا لموقع "horoscope "

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الجوزاء

تحب مشاركة أفكارك مع الجميع ، فيما يتعلق بكيفية تحقيق أفضل النتائج في دراستك. أنت شخص لطيف ولكن الناس يستغلونك في المنافسة الحادة الدراسة. إلى جانب هذا ، فأنت تركز بشدة على دراستك عندما لا يكون هناك أحد.


برج الميزان

يمكنك تحقيق التوازن بين التعليم ووقت اللعب بشكل جيد. أنت شخص منظم ويمكنك التركيز على شيء واحد في كل مرة دون عناء ، مما يجعلك الطالب المثالي تمامًا. لكن يجب أن تفكر أيضًا في الدراسة مع أصدقائك أحيانًا لأنهم قد يحتاجون أيضًا إلى مساعدتك.


برج الأسد
إذا لم يكن لديك اهتمام بشيء ما ، فلن تقضي الكثير من الوقت في دراسة ذلك الشيء. تفتقر إلى الدافع للانغماس في الدراسات العامة. من المرجح أن تكون ناجحًا جدًا عند دراسة دورة التخصص لأن ذلك يثير اهتمامك أكثر.

برج الدلو

سوف تحتاج إلى إيلاء المزيد من الاهتمام أثناء الدراسة، وستكون قادراً على الأداء بشكل أفضل في الاختبار القادم، سوف تحتاج إلى العمل بجدية أكبر في مجال التعليم ،قد يواجه الطلاب المزيد  من المتاعب، مما يؤدي إلى تشتيت عقولهم عن التعليم.

برج الحوت
ستحصل هذا العام على نتائج إيجابية من عملك الجاد في مجال التعليم، في نهاية العام، قد تغفل قليلا عن هدفك بسبب مشاكل منزلية، لذا اعمل بجد في الاتجاه الصحيح مع وضع الهدف في الاعتبار، وعندها فقط ستحصل على فوائد ونتائج إيجابية.

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