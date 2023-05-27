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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوكلاند سيتي بطلا لدوري أبطال أوقيانوسيا ويتأهل لكأس العالم للأندية

اوكلاند سيتي
اوكلاند سيتي

حقق أوكلاند سيتي النيوزيلاندي لقبه الـ11 في دوري أبطال أوقيانوسيا، بعد تغلبه اليوم السبت على سوفا الفيجي (4-2)، ليتأهل رسميا إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر اقامتها نهاية العام الجاري بالسعودية.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت في ملعب "بورت فيلا فريشووتر" في فانواتو، بالتعادل 2-2، حيث تقدم أوكلاند سيتي في الشوط الأول بهدفين نظيفين، من توقيع أنجوس كيكولي (ق34) وريان دي فريس (ق48).

وفي الشوط الثاني، لعب أوكلاند سيتي منقوصا بعد طرد الإسباني جيرارد جاريجا (ق60)، ما مهد الطريق أمام سوفا ليدرك التعادل عبر أليكس سانييل (ق66) ومارلون تايوا (ق84).

وأدى التعادل إلى اللجوء لوقت إضافي، استعاد فيه أوكلاند سيتي السيطرة لا سيما بعد طرد أزاريا سورومون لاعب سوفا (ق99)، وحسم اللقاء لصالحه بفضل هدفين آخرين أحرزهما كاميرون هويسون (ق108) ودي فريس (ق122)، ليتوج باللقب الـ11 في تاريخه.

ويعد أوكلاند سيتي الأكثر فوزا بدوري أبطال أوقيانوسيا.

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