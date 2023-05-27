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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تطوير وتجميل المداخل والميادين والشوارع الرئيسية بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

 

وفي هذا الإطار، قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة أعمال تمهيد شارع العمدة لإجراء عملية الرصف وانشاء البلدوره الجانبية على الجانبين بمدينة منيا القمح ، وتوسعة الطريق لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ،كما قامت رئاسة المركز بمتابعة استكمال اعمال التطوير بحى المنشيه بشارع أبو جمعه لتمهيده للرصف.

 

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالتواجد بمنطقة الصاغة لمتابعة أعمال صيانة وتشغيل نافوره المياه بميدان الصاغة من أجل إظهار شوارع المدينة بالشكل الحضاري والجمالي المشرف.

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وفي سياق متصل قامت رئاسة الحي بالتواجد بمنطقة التطوير للمرحلة الأولى من شارع الجلاء، لمتابعة أعمال رفع وإزاله أى معوقات تعوق سير العمل فى المرحلة الأولى من تطوير شارع الجلاء من أجل أظهار شارع الجلاء بالصورة الحضارية والجمالية المشرفة.

كما قامت رئاسة مركز أولاد صقر بإنشاء البوابة التعريفية لمركز ومدينة أولاد صقر واعمال تبليط الكورنيش بالانترلوك على الطريق العام بمدخل المدينة لإظهار الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

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