عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فحص انتقال الفيروسات الكبدية والعلاج الطبيعي.. ندوة توعوية بقوى عاملة القاهرة

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ندوة توعوية داخل مركز التدريب المهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقاً بعنوان "الفحص ما قبل الزواج للزوجين و فحص انتقال الفيروسات الكبدية و العلاج الطبيعي" و أهمية تلك الفحوصات بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للعاملين في مختلف المجالات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم .

واوضح احمد عزاز مدير المديرية ، أنه تم تنظيم ندوة توعوية بمركز التدريب بالتنسيق مع  الشئون الصحية حضرها ، سهام ابراهيم على مدير إدارة المراة  ، وعلياء مصطفى مدير مركز الشرابية ، والدكتورة عزة محمد حسين مدير عام المنطقه الطبية .

وأشاد المستفيدين بموضوع الندوة وأهمية استفادتهم منه في حياتهم اليومية .

1
1
2
2
3
3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

فحص انتقال الفيروسات الكبدية والعلاج الطبيعي.. ندوة توعوية بقوى عاملة القاهرة

الأم كشفت شهواته.. تفاصيل اتهام أب بالإعتداء على بناته في المقطم

الرئيس السيسي: مصر استقبلت 150 ألف سوداني.. وتداعيات الأزمة تتجاوز حدود الدولة

عرض مغري لمصطفى محمد الموسم المقبل بالدوري التركي

أشرف زكي سافر لي مخصوص.. أول تصريح من أحمد إبراهيم بعد إصابته بجلطة

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ