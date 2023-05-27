فحص انتقال الفيروسات الكبدية والعلاج الطبيعي.. ندوة توعوية بقوى عاملة القاهرة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة ندوة توعوية داخل مركز التدريب المهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة الشرابية سابقاً بعنوان "الفحص ما قبل الزواج للزوجين و فحص انتقال الفيروسات الكبدية و العلاج الطبيعي" و أهمية تلك الفحوصات بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف للعاملين في مختلف المجالات لمعرفة حقوقهم وواجباتهم .

واوضح احمد عزاز مدير المديرية ، أنه تم تنظيم ندوة توعوية بمركز التدريب بالتنسيق مع الشئون الصحية حضرها ، سهام ابراهيم على مدير إدارة المراة ، وعلياء مصطفى مدير مركز الشرابية ، والدكتورة عزة محمد حسين مدير عام المنطقه الطبية .

وأشاد المستفيدين بموضوع الندوة وأهمية استفادتهم منه في حياتهم اليومية .

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