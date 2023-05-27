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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مبادرة سلامتك تهمنا تصل مطروح للتوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية

صدى البلد

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح، فاعليات مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوفير بيئة عمل أمنة وذلك بمدرسة الحرية للغات بمدينة مرسى مطروح بحضور 20 موظفاً بالمدرسة، ومستشفى الأطفال التخصصي بمطروح ، ومشاركة 30 من العاملين بالمستشفى .

جاء ذلك وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة وذلك لتطبيق الإشتراطات والإحتياطات للسلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل من خلال سلسلة من الفاعليات لرفع الوعى والتثقيف فى مجال السلامة والصحة المهنية .

وقال عاطف درويش مدير المديرية : إن إدارة السلامة والصحة المهنية ومكتب مطروح للسلامة والصحة المهنية بالمديرية قاموا بتنظيم فاعليات مبادرة سلامتك تهمنا بمدرسة الحريات للغات ، من خلال محاضرتين ، قام مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بإلقاء المحاضرة الاولى كما قام مكتب مطروح بإلقاء المحاضرة الثانية ، وذلك بهدف معرفة المخاطر الموجودة فى بيئة العمل وكيفية الحد منها إلى جانب كيفية تنفيذ خطة الإخلاء للمدرسة فى حالة الخطر ودور كل فرد فى المدرسة لتأمين بيئة العمل ، كما تم التأكيد على زيادة الوعى فى المنشآت التعليمية بوجه خاص لنقل ثقافة السلامة إلى أبنائنا الطلاب ليكونوا نواة داخل المجتمع لنشر هذه الثقافة حتى تصبح أسلوب حياة.

وفى نفس السياق اضاف مدير المديرية انه استكمالاً لفعاليات المبادرة داخل المحافظة ، تنظيم ندوة للتوعية بمستشفى الأطفال التخصصي بمطروح وبحضور 30 من العاملين بالمستشفى .

 شارك خلالها مصطفى جابر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، ومحمود الحسيني مدير مكتب مطروح ، ووفاء الدسوقي عطوة بإلقاء محاضرات للتوعية بالسلامة و الصحة المهنية و تأمين بيئة العمل ، وتهدف المبادرة إلى معرفة المخاطر الموجودة فى بيئة العمل وكيفية الحد منها إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية ، وفى نهاية المبادرة تم  تكريم إدارة المستشفى لحصولها على المركز الأول في الإجراءات الاحترازية و مكافحة العدوى .

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