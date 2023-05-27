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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمتع بجمال الشواطئ من الأعلى.. إقبال كبير على ركوب الباراشوت الطائر بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

شهدت شواطئ الغردقة، إقبالًا كبيرًا من السائحين المصريين والأجانب على رياضة الباراشوت الطائر في الأيام الأخيرة، حيث يقوم السياح بتجربة ركوب الباراشوت الطائر للاستمتاع بمشاهدة جمال الشواطئ والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة لمدينة الغردقة الساحرة.

تعتبر رياضة ركوب الباراشوت الطائر من الأنشطة البحرية المحببة للكثيرين، حيث يعيش الرياضي تجربة فريدة ومثيرة عندما يحلق في السماء ويشاهد الشاطئ من الأعلى، مشابهًا لمشهد رؤية الأرض من طائرة تحلق على ارتفاع منخفض فوق سطح الماء.

وأكد سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن هناك إقبالًا كبيرًا من السياح المصريين والأجانب على رحلات الباراشوت الطائر بشواطئ الغردقة، يأتي ذلك في ظل ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق والمنتجعات السياحية، التي تقترب من 90% خلال الأسبوع الحالي وذلك بمناسبة بدء إجازة الصيف.

تستغرق رحلة الباراشوت الطائر حوالي 15 دقيقة، وتتم من خلال ربط الباراشوت بلنش سياحي يسير في المياه بسرعات مختلفة، مما يساهم في ارتفاع وانخفاض الباراشوت بطريقة مثيرة وممتعة.

يعتبر ركوب الباراشوت الطائر تجربة فريدة من نوعها، حيث يمكن للسياح الاستمتاع بمناظر خلابة للشواطئ الجميلة ومياه البحر الصافية في الغردقة، كما يعد هذا النشاط البحري وسيلة رائعة للاسترخاء والترويح عن النفس، وتجربة الإثارة والمغامرة في آن واحد.

وبفضل الإقبال الكبير على ركوب الباراشوت الطائر، تزداد شهرة الغردقة كوجهة سياحية رائدة في مصر ووجهة محببة لعشاق الرياضات البحرية والمغامرات السياحية، تقدم الغردقة تجارب فريدة ومثيرة للزوار، مما يساهم في تعزيز السياحة وتنشيط الاقتصاد المحلي في المدينة.

إن إقبال السائحين على ركوب الباراشوت الطائر في الغردقة يعكس روعة المدينة وجمالها الطبيعي الذي يجذب الزوار من جميع أنحاء العالم.

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