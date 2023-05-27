وفاة "أميرة شبكة" ضحية الإهمال الطبي والأسرة تطالب بالقصاص العادل من المتسبب

كشف مصادر داخل مستشفيات طوارىء جامعة طنطا بمحافظة الغربية اليوم عن وفاة الفتاة "اميرة شبكة"في العقد الثالث من عمرها نتيجة اجرائها عملية جراحة مناظير دقيقة بإحدي المراكز الطبية الشهيرة بالقاهرة.

كما تسبب ذلك في تدهور حالتها الصحية قبيل وفاتها نتيجة التعرض للواقعة خطأ وإهمال طبي فادح تسبب في تعرضها للإصابة بالتسمم دموي جعلها تدخل في حالة غيبوبة وإعياء تام داخل العناية المركزة.

وتابعت مصادر طبية داخل طوارىء طنطا الجامعي أن الفتاة خضعت لمراحل علاجية مكثفة في غرفة عناية مركزة تحت ملاحظة فريق طبي متخصص من أطباء الجهاز الهضمي والكبد والباطنية سعيا في إنقاذ حياتها بافاقتها من الغيبوبة وحالة الإعياء الذي اذا استمر لأكثر من 48 ساعة يعرض حياتها للموت المفاجىء .

في المقابل كشف عبد الظاهر فتحي شبكه شقيق الفتاة الضحية أنه أجرت عمليه في جراحات المناظير والجهاز الهضمي لدي استشاري يدعي "م.ع.ع" بعيادته بمنطقة الدقي بالجيزة "تحويل مسار " وتدهورت حالتها الصحية بعدما تكونت مادة صديدية تسببت في أحداث تسمم دموي وفشل وظائف الجسم شبه تدريجي .



واضاف شقيق الفتاة بقوله " في يوم 9 مايو ذهبنا للطبيب بمركزه الطبي وعملنا عملية الساعة السابعة صباحاً وخرجنا الساعة السابعة والنصف وفضلنا ثلاث ساعات في العيادة الخاصة به بالدقي وخرجت شقيقتي من العيادة وبعد ما وصلت المنزل وجع شديد في المعدة وضيق في التنفس وضربات قلب سريعة وسخونية عالية".

وتابع بقوله " وبعدها تواصلنا مع الدكتور قال ده اعراض العملية وبعدها ذهبنا لمستشفي جامعة طوارئ طنطا الجامعي وعمل اشاعات وتحاليل اثبتت ثقب في المعدة وتسريب سائل المعدة خارج البطن حصل تسمم دموي وصدمة تسممية لأعضاء الجسم مما ادي حدوث انكماش في الرئة وتأثير علي المخ بصدمة تسممية من الدرجة الأولي مما ادي الي فقدان الوعي نهائي وقام اطباء الي تحويلها الي قسم الأشعة وتحويلها للعناية المركزة وفضلت 5 ايام في العناية المركزة في حالة اغماء كامل وبعدها دخلت عمليات خطأ طبي ووجود ثقبين في المعدة ووجود غرغرينه تم استئصال المعدة بالكامل وتركيب الدعامات لمحاولة انقاذها وهي في حالة اغماء الي الآن بالعناية المركزة طنطا الدور الخامس عناية التخدير في حالة حرجة جدا وربنا ينجيها يارب العالمين " .

الجدير بالذكر أن أسرة الفتاة الضحية طالبوا بالضرورة تدخل أطباء واستشاريين متخصصين لعلاج ابنتهم وتحقيق القصاص القانوني العادل من الطبيب الذي أجري العملية وتسبب في تدهور الحالة الصحية للفتاة الضحية خلال أسرع وقت.