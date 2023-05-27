عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك عاجل من شباب البرلمان بعد توجيهات السيسي برعاية الموهوبين

رئيس رياضة النواب
رئيس رياضة النواب

أعلن الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتخذ عدد من الاجراءات لتفعيل المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين، وذلك من خلال عقد اجتماعات  داخل اللجنة مع مسئولي وزارة الشباب  والاتحادات الرياضية للاستماع لخطتهم لرعاية الموهوبين وبحث المعوقات التي تواجهم.

وأكد رئيس لجنة الشباب في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانين اليوم ، ان اللجنة دعت لعقد اجتماع عاجل غدا ، لمناقشه استعدادات الاتحادات الاوليمبية لاولمبياد  باريس.

وشرح خططهم ومعرفه المعوقات لتذليلها، في اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالابطال الرياضيين.

وأشار إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر الاسبوع بعد القادم مع الاتحادات البارالمبيه،  حيث تحرص اللجنة علي دعم الابطال الرياضيين في مختلف الالعاب كي يرفعوا اسم مصر عاليا في المحافل والبطولات الدولية .

وأشار الي ان تكليفات الرئيسي السيسي باطلاق مشروع قومي لرعاية الموهوبين يأتي  تأكيدا لدعم القيادة السياسية للرياضة المصرية وللرياضيين المصريين، وهى رسالة لكل رياضى أن مصر تقدم لأبنائها الرياضيين ما تستطيع من الدعم ماديا ومعنويا للوصول إلى مكانة متميزة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بين دول العالم.


كانت  الأكاديمية الوطنية للتدريب،  اطلقت "المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين"، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يأتي ذلك، لاحتضان جميع المواهب الرياضية والفنية والثقافية، ومن المقرر انتقاء الملتحقين بناءً على آليات علمية دولية ومسابقات مفتوحة واختبارات عدة، ضمانًا للشفافية ونزاهة الاختيارات.

وأوضحت الأكاديمية الوطنية للتدريب، انه سيتم تخصيص ورصد ميزانية لتلك المبادرة، استكمالاً لدور الأكاديمية في الاستثمار برأس المال البشري، وهو أغلى ما نمتلك.

النواب المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين وزارة الشباب الرئيسي السيسي السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

محافظة القاهرة: إزالات عرب اليسار والسيدة عائشة لرفع كفاءة الطرق وتيسير المرور

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

ترشيحاتنا

تطورات موقف المصابين بالأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

تدخل عاجل من رئيس الأهلي بسبب مباراة الوداد

سعر فستان درة يثير الجدل| رقم خرافي

سلاح أمريكي خطير قادم من إسرائيل يظهر في أوكرانيا قريبا

انخفاض جديد.. لماذا هبطت أسعار الأرز بالأسواق؟

الدولار يضرب من جديد .. مستوي متدن لليرة التركية قبل جولة انتخابات رئاسية حاسمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

9 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري.. احترس منها

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ