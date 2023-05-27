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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة: 3 دورات تدريبية جديدة لأول مرة للعاملين بالمحليات الأسبوع الجاري

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع الجاري، وهو الأسبوع الـ39 في الخطة التدريبية للعام الحالي، 3 دورات تدريبية جديدة تنفذ لأول مرة بالمركز، وهي متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi، وبنود الأعمال طبقا للكود المصري، وأسس التعامل مع وسائل الإعلام وفن الإلقاء والعرض والتحدث الفعال وطرق التفاعل مع الجمهور.

 كما ينظم المركز أيضاً دورة تدريبية عن تنمية مهارات القيادات في مجال التخطيط للتنمية المستدامة (التخطيط المحلي المتكامل)، ويستفيد من هذه الدورات 112 متدرباً. 

وأوضح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أنه في ضوء الجهود المبذولة نحو التحول الرقمي وزيادة مهارات العاملين بالرقمنة والأساليب التكنولوجية الحديثة، ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، دورة تدريبية عن متابعة تنفيذ الخطط باستخدام برنامج Power Bi يستفيد منها 28 متدرباً من العاملين بإدارات التحول الرقمي.

وقال إن الدورة تهدف إلى إكساب العاملين خبرة قيمة باستخدام Microsoft Power BI Desktop، وتعلم كيفية تحميل أنواع البيانات والجمع بينها من مصادر متعددة. 

وأضاف أن المحتوى التدريبي سيركز على كيفية إنشاء تصورات مستمدة من البيانات والتقارير ولوحات عرض المعلومات وكيفية فرز وتحويل البيانات، بالإضافة إلى فهم كيفية تصور البيانات المطلوبة والإبلاغ عنها بطرق متعددة، وكيفية حل مشاكل البيانات، إضافة الى مشروع تطبيقي عن متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية.

مركز التنمية المحلية للتدريب التنمية المحلية دورات تدريبية هشام امنة

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