القوى العاملة: ختام برنامج تدريبى على مهنة "الكهرباء" بقرى القليوبية

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية الدورات التدريبية وتنظيم الاختبار النهائى للبرنامج التدريبي على مهنة ( كهرباء التركيبات ) بوحدة التدريب المتنقلة ، والذى تم إطلاقها بعد انتقال الوحدة لقرية طحوريا بشبين القناطر ، وهى القرية السادسة للوحدة منذ تواجدها على ارض المحافظة ، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم بعد انتهاء التدريب او مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة خاصة بهم .

وأوضحت الوزارة في بيان لها ، أنها تلقت تقريراً من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية ، نوهت فيه إلى انه في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذا لمبادرة " حياة كريمة " التى تستهدق القرى الأكثر إحتياجاً ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة ، وتحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، واستكمالاً لإطلاق وحدة التدريب المتنقلة بقرى شبين القناطر تم الانتهاء من اول البرامج التدريبية التى تم تنفيذها داخل قرية طحوريا تحت إشراف المديرية على مهنة ( كهرباء التركيبات ) والذى تم تنفيذه في الفترة من 8-5-2023 إلى 25-5-2023..

واضاف مدير المديرية : متابعة الدورات التدريبية التى تنفذها المديرية بالوحدة المتنقلة على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة ، تحت اشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وتنفيذاً لإستيراتيجية الوزارة لإعداد كودار مهنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على الانخراط بسوق العمل بالمحافظة ، وحضر الإختبار النهائى الدكتور ايمن شعبان ومحمود جعفر من إدارة التدريب المهني بالمديرية ورئيس الوحدة المحلية بقرية طحوريا .