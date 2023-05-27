القوى العاملة: لقاء مع جمعية المستثمرين بالإسماعيلية لتوعيتهم بشأن تطبيق أحكام القانون

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بشأن تنظيم اجتماع مع جمعية المستثمرين الصناعيين بالاسماعيلية حول التعرف على أحكام إلزام الشركات بتطبيق الحد الادنى للاجور، واستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم من إجمالى العاملين بالمصانع والشركات ، وكيفية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في جميع أبوابه الخاصة بالتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتواجد المستمر بين العمال داخل اماكن عملهم والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون من خلال أجهزة المديريات بالمحافظات .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية في تقرير تلقته الوزارة ، انه تم خلال اللقاء استعراض دور القوى العاملة في ترشيح ذوى الهمم بمختلف اعاقاتهم واختيارهم لكل مصنع حسب طلب المصنع لنوع الاعاقة ، وضرورة التزام المصانع بالانضباط لاوراق الأجنبي وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية داخل البلاد وتوعية أصحاب الأعمال في ذلك الملف ، كما تم مناقشة أساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل المنشآت لحمايتها وحماية العاملين بها .

وأضاف مدير المديرية، أنه يتم تنظيم ندوات توعية للعاملين بإستمرار وذلك لمعرفة وجباتهم وحقوقهم.

وشارك في اللقاء المهندس مصطفى ابوحديد رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين بالاسماعيلية ورئيس الإتحاد العام للجمعيات (فدا) ، ونائب رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية ، ورئيس مجلس ادارة شركة اركت وود ، ومحمد مصطفى مدير جمعية المستثمرين والمدير المالى ومدير الموارد البشرية بشركة اركت وود لتصنيع الاثاث ، وعاطف عثمان نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين ، والمهندس هيثم مصطفى عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين ، وعادل خليل المدير المالى لشركة فيرتيكال جينز، ومجدى الجندى مدير الشركة العربية للالومنيوم ، ومن المديرية جيهان رمزي مدير إدارة علاقات العمل ، وسامح عهدى مدير اداره السلامة والصحة المهنية ، ونهلة قناوى مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، وفيفي بسلة مدير إدارة رعاية القوى العاملة .