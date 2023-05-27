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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء .. تسليم عقود عمل لذوى همم بالبحر الأحمر

صورة من الحدث
صورة من الحدث

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر عقود عمل لعدد ١٢ من ذوى الهمم وذلك للعمل بشركة السكرى لمناجم الذهب ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بتوفير فرص عمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لإستيفاء نسبة الـ 5% من اجمالى العاملين بتلك المنشآت من ذوى الهمم ، في ضوء توجيهات القيادة السياسية حول الاستمرار في خطط دمج تلك الفئة وتدريبها وتشغيلها .

واكد هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الاحمر في تقريره  للوزارة ، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة لمتابعة فرص العمل التى يتم توفيرها لذوى الهمم ،والتأكد من استلامهم للعمل داخل الشركات التى وفرت الفرص وحصولهم على جميع مستحقاتهم، وجه محمد جمال مدير مكتب مرسي علم باستقبال ذوى الهمم وتسليمهم عقود العمل الخاصة بهم ، تأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية في خدمة تلك الفئة.

واضاف مدير المديرية انه سيتم الاستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشىت القطاع الخاص والإٍستثمارى ومتابعة ذلك من خلال الاجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لضمان تواجدهم داخل اماكن العمل والتمتع بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون.

وأشار إلى أنه لا يوجد لدى المديرية أى قوائم إنتظار او مسجلين من تلك الفئة ويتم تعيينهم بشكل مستمر داخل المنشآت.

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