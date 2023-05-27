مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان تفوز بجائزة "عبد اللطيف يوسف الحمد" التنموية

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فوز مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان بجائزة "عبد اللطيف يوسف الحمد" التنموية.

وأوضح المركز أن الحكومة المصرية تقوم بتدشين مشروعات عديدة للطاقة وبالتركيز على مشروعات الطاقة النظيفة؛ سعيًا لزيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة المصرية.

وفي ضوء ذلك فاز أحد تلك المشروعات (مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان) بجائزة "عبد اللطيف يوسف الحمد" التنموية في الوطن العربي، في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للمؤسسات المالية العربية لعام 2023.