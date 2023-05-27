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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد وداع دوري أبطال إفريقيا.. صن داونز يعلن رحيل نجمه رسميا

صدى البلد

أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي، فسخ تعاقده مع أنديل أرنيست جالي، لاعب الفريق الأول، بالتراضي.


وقال نادي صن داونز عبر موقعه الرسمي: "تم إنهاء العقد بين صن داونز وأنديل جالي بالتراضي".


وأضاف: "لقد كان لاعبًا مؤثرًا حيث فاز بالثلاثية من فريق صن داونز وحقق نفس الإنجاز قبل انضمامه إلى النادي".


واختتم: "نشكر أنديل على مساهمته ونتمنى له التوفيق في المستقبل، سيتذكر النادي وأنصاره باعتزاز أداءه مع كابويلو".


صن داونز ضد الوداد


يُذكر أن صن داونز الجنوب إفريقي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي عقب التعادل مع الوداد بنتيجة 2-2 على ملعبه، مع تعادل سلبيًا في لقاء الذهاب، ليضرب الفريق المغربي موعدًا مع الأهلي في النهائي.

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