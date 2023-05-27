رئيس جامعة العريش يتابع امتحانات نهاية العام الدراسي بالكليات

تابع الدكتور رئيس جامعة العريش محافظة شمال سيناء ، امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م بكليات الجامعة.. حيث أدى اليوم، طلاب كليات التربية، والتربية الرياضية، والعلوم، والآداب، وكلية الاستزراع المائي والمصايد البحرية، و كلية الطب البيطري الامتحانات بنظام الاختبارات الإلكترونية.

وتفقد سير الامتحانات، والمرور على اللجان، كما أجرى حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الامتحانات، كما أشاد الطلاب بالاختبارات الإلكترونية ووصفوها بأنها تحقق الشفافية بنسبة 100%.

توفير الهدوء:

وصرح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، بأنه تم توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب ، وأكد على نجاح تطبيق الاختبارات الالكترونية لمعظم كليات الجامعة،.



وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها للامتحانات واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء الامتحانات، ووجه رئيس الجامعة الشكر للجميع على المجهود المبذول في أعمال الامتحانات وحُسن سيرها وانتظامها، متمنيًا التوفيق والنجاح للجميع.