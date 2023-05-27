صربيا تعلن سيطرة قواتها على مواقع في اتجاه الخط الإداري لكوسفو

أعلن الجيش الصربي، اليوم السبت، عن سيطرة قواته على مواقع في اتجاه الخط الإداري مع كوسوفو وتواصل التقدم في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الصربي إن وحدات الجيش الصربي تنتشر بالقرب من الخط الإداري مع كوسفو.

وأدانت أدانت روسيا ، في وقت سابق من اليوم السبت، خطوات مدينة بريشتينا الاستفزازية التي وضعت جمهورية كوسفو في وضع حرج وحملتها مسئولية الاستفزاز ضد صربيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان اليوم، إن روسيا تدين بشكل حاسم خطوات بريشتينا الاستفزازية التي جعلت الوضع في كوسوفو على شفا "مرحلة ساخنة" ، مضيفة أن مسؤولية الاستفزاز ضد صربيا تقع على عاتق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "تاس" الروسية.

ندين بشكل حاسم خطوات بريشتينا الاستفزازية التي جعلت الوضع على شفا مرحلة ساخنة وتهدد أمن منطقة البلقان بأكملها.

وحملت زاخاروفا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المسئولية عن ذلك بالكامل، مضيفة أنهم لم يتخذوا أي موقف لجلب كبار ألبان كوسوفو تعود إلى رشدها وجعلها تفي بالتزاماتها بموجب اتفاقيات بروكسل 2013 و 2015.