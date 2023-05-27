بايرن ميونخ يتقدم على كولن ويقترب من لقب الدوري الألماني

تقدم بايرن ميونخ على مضيفه كولن بهدفين دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الألماني.

هدف بايرن ميونخ الأول جاء عن طريق الفرنسي كينجسلي كومان بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، في الدقيقة الثامنة، ليمنح فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 45، سجل ليروي ساني، هدفًا للفريق البافاري، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمس.

وتُشير النتيجة في مباراة بورسيا دورتموند ضد ماينز، بتأخر الأول بثنائية نظيفة.

وحال استمرت تلك النتائج على حالها، سيتُوج بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للمرة الحادية عشرة تواليًا.

ويحتاج بايرن ميونخ للفوز على كولن، وانتظار تعثر بورسيا دورتموند سواء بالتعادل أو الخسارة، ليحسم اللقب لصالحه.