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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار بركان بوبوكاتيبيتل المكسيكي وتحذير لـ 25 مليون شخص بعدم الاقتراب |فيديو

بركان
بركان

استمر بركان بوبوكاتيبيتل المكسيكي في إطلاق أعمدة من الرماد والدخان حتى  اليوم السبت منذ ملاحظة نشاط مثير له منذ يوم أمس الجمعة ، حيث يستعد ملايين السكان لإجلاء محتمل ، وفقًا لتقارير محلية.

وتم حث ما يقرب من 25 مليون شخص يعيشون داخل دائرة نصف قطرها 60 ميلاً (97 كم) من الذروة على عدم الاقتراب من البركان حيث لا يزال تحذير المرحلة الثالثة باللون الأصفر في مكانه للانفجار.

وقال الدفاع الوطني للبلاد إنه يقف على أهبة الاستعداد لإصدار إنذارات طارئة.

وقالت إدارة التنسيق الوطني المكسيكي للحماية المدنية أنه من الممكن أن تصل انبعاثات الرماد إلى السكان على مسافة أبعد مما لوحظ بالفعل.

 

ويعتبر بركان بوبوكاتيبيتل، البركان الأكثر نشاطًا في المكسيك ، يحدث زفيرًا شديدًا واهتزازا كبيرا مع كل نشاط وهو ما تشهده المنطقة الواقعة جنوب المكسيك منذ 9 مايو الجاري، مما أدى إلى اعلان تنبيه المرحلة الثالثة باللون الأصفر وإمكانية الإخلاء كإجراء وقائي ضد التغييرات المرصودة. \

وأثرت هذه الزيادة في النشاط بشكل مباشر على السكان المحيطين في أربعين بلدية ، ما تسبب في إغلاق المدارس وتعليق الأنشطة وإلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية في مطارات مكسيكو سيتي وبويبلا وموريلوس. 

وحتى يوم 26 مايو، اكتشفت أنظمة المراقبة 59 زفيرًا مصحوبًا بالغازات البركانية والرماد وبخار الماء. 

بالإضافة إلى ذلك، لوحظت الهزات عالية التردد والرماد في البلديات المجاورة.

واستعدادًا لانفجار محتمل، كانت منظمة Direct Relief على اتصال مع الصليب الأحمر المكسيكي ، الذي قام بتنشيط 4000 متطوع على استعداد للعمل في أي لحظة. 

وسلمت منظمة Direct Relief 20 حقيبة ظهر للاستجابة للطوارئ إلى الصليب الأحمر المكسيكي ليستخدمها المتطوعون ومقدمو الرعاية الصحية في حالات الطوارئ في المنطقة. 

كما أرسلت Direct Relief شحنة من مليون قناع N95 لتوزيعها على المناطق المتضررة من سقوط الرماد البركاني في الأيام التالية.

 

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