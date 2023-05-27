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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أوكرانيا تطلب من برلين صواريخ كروز توروس

صدى البلد

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية ذكرت أن أوكرانيا طلبت من بلادها، إمدادها بصواريخ كروز من طراز توروس، وهي صواريخ تطلق من الجو ويصل مداها لنحو 500 كيلومتر، موضحة أن ألمانيا تلقت الطلب قبل بضعة أيام، رافضة تقديم المزيد من التفاصيل أو الكشف عن مدى احتمالية موافقة ألمانيا على تزويد أوكرانيا بالصواريخ.

وأوضح تقرير لـ «القاهرة الإخبارية»، بأنه إذا وافقت ألمانيا على الطلب، فستتبع بذلك خطى بريطانيا التي صارت في وقت سابق من هذا الشهر أول دولة تزود كييف علنًا بصواريخ كروز بعيدة المدى، فيما ترفض الولايات المتحدة حتى الآن إمداد أوكرانيا بمنظومة صواريخ تكتيكية يبلغ مداها 297 كيلومترًا وسط مخاوف من أن تستخدمها أوكرانيا لضرب أهداف داخل حدود روسيا المعترف بها دوليًا.

وتطلب أوكرانيا منذ شهور هذا النوع من الأسلحة، لكن دعم الحلفاء من دول الغرب ركّز على الأسلحة قصيرة المدى، إذ يمكن استخدام صواريخ توروس لضرب أهداف عالية القيمة أو استهداف القوات أو مستودعات الوقود الموجودة على مسافة كبيرة من الخطوط الأمامية في الحرب الأوكرانية، ولديها القدرة على تدمير أهداف محصنة مثل المخابئ المقامة تحت الأرض.

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