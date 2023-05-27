إزاي تقضي «الإجازة» مع أطفالك؟.. وعلاقتها بمرض السرطان| استشاري صحة نفسية يجيب

وجّه الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عدة نصائح لأولياء الأمور حول كيفية قضاء الإجازة مع أطفالهم وتدريبهم وتأهيلهم خلال تلك الفترة، قائلًا إنه يجب تجنب أسلوب الأوامر والنواهي «افعل ولا تفعل» مع الأطفال خلال فترة الإجازة قدر الإمكان، فضلا عن التشارك معهم ومصاحبتهم، مؤكدًا أهمية إنماء لغة الحوار مع الأطفال والتعامل وجهًا لوجه من أجل التقارب معهم وتعويض الوقت الذي يبتعد فيه الطفل عن والديه خلال فترة الدراسة.

وأضاف «هندي»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه تم عمل دراسة على 12 ألف شخص في أمريكا تشير إلى أن الأشخاص الذين حصلوا على قسط وفير من الراحة والإجازة كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض السرطان بمعدل 20%، متابعًا أنه من الضروري حصول الإنسان على إجازة، إذ أنه تعود بالنفع على الروح والجسد والنفس والانشغال العقلي.

وتابع، أن الإجازة ليست فترة استرخاء فقط، بل كونها «تنفيس انفعالي وتفريغ للمكبوتات والطاقات السلبية مع شحن الهمم»، إلى جانب جلب الطاقات الإيجابية وتنظيم للأفكار، مشيرًا إلى أنه يجب على جميع أفراد الأسرة التعاون فيما بينهم من أجل قضاء فترات الإجازة بشكل مريح للجميع ولا يتحمل أي طرف ضغوظًا إضافية.