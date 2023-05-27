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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة يدعم الاقتصاد الوطني

صدى البلد

أشاد النائب يونس عبدالرازق فرج، عضو مجلس النواب، بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، والذي يعد أول مشروع صناعي متكامل لإنتاج خام الكوارتز،  والأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية، من حيث تكامل العملية الإنتاجية.

قال "فرج" في تصريحات صحفية له اليوم، إن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، إنجاز جديد يضاف للإنجازات الكبيرة غير المسبوقة التي تم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أهميته في دعم خطة التنمية الصناعية الشاملة للدولة المصرية.

ثمن عضو مجلس النواب، اتجاه الدولة إلى الاستفادة من ثرواتها المعدنية التي أهملت خلال العهود السابقة، موضحا أنها خطوة ممتازة، لاسيما في الفترة الحالية التي يعاني منها العالم أجمع من ظروف اقتصادية صعبة.

وتابع النائب يونس عبدالرازق فرج: "إن مجمع مصانع إنتاج الكوارتز يساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب، ويقلل الفاتورة الاستيرادية للصناعات التي يدخل الكوارتز في تصنيعها، وذلك يدعم الاقتصاد الوطني".

التنمية الصناعية الشاملة التنمية الصناعية الكوارتز يونس عبدالرازق مجلس النواب العين السخنة

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