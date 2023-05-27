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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تعلن انطلاق الدراسة بجميع مراكز إعداد الخطباء والواعظات |صور

إعداد الخطباء
إعداد الخطباء

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بنشر الفكر الوسطي المستنير من خلال مراكز إعداد الخطباء والواعظات التابعة لوزارة الأوقاف والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، انطلقت اليوم السبت 27/ 5/ 2023م الدراسة بـ (13) مركزًا على مستوى الجمهورية بمراكز إعداد الخطباء والواعظات.

وحضر انطلاق الدراسة بـ (13) مركزًا على مستوى الجمهورية بمراكز إعداد الخطباء والواعظات، المحاضرين والدارسين والدارسات بها، سائلين الله تعالى لهم التوفيق والسداد.
 

كانت وزارة الأوقاف، قد أعلنت سابقا، عن فتح باب التقدم لمراكز إعداد الخطباء والواعظات، وذلك في إطار تأهيل الخريجين والخريجات من كليات أو أقسام الدراسات الإسلامية بجميع تخصصاتها وشعبها أو اللغة العربية للخطابة بالنسبة للرجال ودروس الوعظ بالنسبة للسيدات، وذلك بالضوابط التالية:

1- أن يكون المتقدم من خريجي إحدى كليات الأزهر الشريف أقسام الدعوة أو أصول الدين أو الشريعة الإسلامية أو اللغة العربية ، أو من أي من أقسام الشريعة أو الدراسات الإسلامية أو اللغة العربية من جميع الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي.

2-  أن يكون حافظًا متقنًا للأجزاء الثلاثة الأخيرة من القرآن الكريم (قد سمع - تبارك - عمَّ) مع إتقان تجويدها.

3- أن يجتاز الاختبارات في الأجزاء الثلاثة المقررة مع تفسير الجزء الثلاثين (جزء عمَّ).

4- أن يكون ملمًا بفقه العبادات.

5- أن يجتاز الاختبار الأولي للخطابة، وأن تجتاز المتقدمة لإعداد الواعظات الاختبار الأولي لأداء الدروس.

6- أن يسدد حال اجتيازه الاختبار المصاريف الدراسية المقررة وقدرها (1000) جنيه.

 

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الأوقاف وزارة الأوقاف الخطباء الواعظات

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