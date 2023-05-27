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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يعلن عدم التوصل لاتفاق بشأن أزمة سقف الديون

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي

قال رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي، اليوم السبت، إنه  ليس لدى الولايات المتحدة اتفاق بشأن رفع سقف ديون حتى الآن.

وأوضح رئيس مجلس النواب الأميركي، أنه لم يتوصل إلى اتفاق حول سقف الدين الأمريكي حتى الآن، وتحديد تاريخ لنفاد قدرة الحكومة على السداد في 5 يونيو لم يغير من الأمر شيء، وإن كانت الولايات المتحدة قادرة على التوصل لاتفاق قبل ذلك الموعد.

وأكد مكارثي عقد اتفاقا بشأن أزمة سقف الديون لكن عندما يكتمل ويصل إلى صيغة مناسبة.

وأثارت أزمة سقف الدين الأمريكي جدلاً واسعاً، في الفترة الأخيرة حيث عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مكارثي العديد من الأجتماعات لتوصل لاتفاق نهائي في حل الأزمة.

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