رسميا.. بروسيا دورتموند يخسر الدوري الألماني بعد التعادل أمام ماينز

خسر فريق بروسيا دورتموند بطولة الدوري الألماني بشكل رسمي، بعد التعادل أمام ماينز بهدفين لمثلهما، أمام في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة البوندسليجا.

تقدم أندرياس هانكولسين بالهدف الأول لفريق ماينز في الدقيقة ١٥، ثم أتيحت فرصة ليروسيا دورتموند من أجل التعادل من خلال ركلة جزاء احتسبت له في الدقيقة ٢٠ أضاعها سباستيان هالير.

وفي الدقيقة ٢٤، أضاف أونيسيو الهدف الثاني لصالح ماينز.

وسجل رافائيل جوريرو الهدف الأول لفريق بروسيا دورتموند في الدقيقة ٦٩.

ثم تعادل هالير بهدف قاتل في الدقيقة ٩٤ ولكن الحكم قام بإلغائه بداعي التسلل.

وسجل نيكولاس زوله الهدف الثاني في الدقيقة ٩٠+٦ لصالح بروسيا دورتموند.

وبهذه النتيجة، يصبح فريق بروسيا دورتموند في وصافة البوندسليجا برصيد ٧١ نقطة بالتساوي مع بايرن ميونخ ولكن الأخير يتوج باللقب بفارق المواجهات المباشرة.