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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني بفوزه على كولن

صدى البلد

تُوج بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للموسم الحادي عشر تواليًا، وذلك بفوزه على كولن بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الألماني.

هدف بايرن ميونخ الأول جاء عن طريق الفرنسي كينجسلي كومان بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، في الدقيقة الثامنة، ليمنح فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 45، سجل ليروي ساني، هدفًا للفريق البافاري، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمس.

وسجل لوجوبوسيتش هدفًا لكولن في الدقيقة 81 من ركلة جزاء معادلًا النتيجة لفريقه.

وأحرز جمال موسيالا هدف الانتصار للفريق البافاري مهديًا إياه اللقب في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 71 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن بورسيا دورتموند صاحب الوصافة.

واحتاج بايرن ميونخ للفوز على كولن، وانتظار تعثر بورسيا دورتموند سواء بالتعادل أو الخسارة، ليحسم اللقب لصالحه.

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