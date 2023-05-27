السيسي: إستقرار السودان له نتائج إيجابية على كل الأطراف الإقليمية.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إستقرار السودان الشقيق والحفاظ علي وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط علي الشعب السوداني ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.

وأضاف "السيسي" خلال كلمته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي عبر تقنية الفيديو كونفراس، أن مصر تثمن جهود مفوضية الإتحاد الإفريقي بقيادة رئيس المفوضية للتعامل مع الأزمة السودانية والتي كان أبرزها الإجتماع الموسع الذي عقد علي المستوي الوزاري يوم ٢٠ من أبريل الماضي وأثمر عن تشكيل آلية تضم الأطراف الفاعلة ومن بينها مصر.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن اجتماع اليوم يأتي لاعتماد خطة خفض التصعيد التي تمت صياغتها بالتنسيق دول الجوار بما يماثل خطوة مهمة في سبيل تحقيق الإستقرار.