دولة عربية ثاني أسعد شعب بالعالم.. وأخرى في المركز الثالث بالأشد تعاسة| تفاصيل مؤشر البؤس

في احدث إصدار لمؤشر البؤس العالمي تغيرت أوضاع وترتيب الدول العربية وكان التناقض واضحا في حالة الشعوب العربية ففي الوقت الذي جاءت فيه دولة عربية بترتيب ثاني أسعد دولة في العالم كانت هناك دولة عربية ثالث أكثر شعب تعيس في العالم وهنا نرصد تفاصيل هذا الترتيب ومعاييره.



تلك معايير التصنيف

ويستند تصنيف (Hanke’s annual aisery Index” (HAMI” في نسخته لعام 2022 إلى قياس واحتساب تنقيط هذا المؤشر بناء على معطيات وبيانات ثلاثة محددات أساسية هي “انتشار البطالة والتضخم ومعدلات الإقراض البنكي”، في كل بلد مشمول بالبحث الذي يشرف عليه، سنويا، ستيف هانكي، المتخصص في الاقتصاد التطبيقي بجامعة “جونز هوبكنز”، ونشرت نتائجه مجلة “ناشيونال ريفيو” الأمريكية في تقرير لها.

ووفقا لتلك المعايير الثلاثة كانت لكل واحد منها تأثير في مجموعة من الدول ففي الوقت الذي كان فيه معدل البطالة تأثيرا كبيرا في ترتيب دول المغرب كان معدل التضخم تأثيرا كبيرا في ترتيب دولة مثل مصر وهكذا تم تصنيف دول العالم بهذا الترتيب.