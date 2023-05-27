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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إحالة الموظف للتحقيق| الصحفيين ترد على أزمة حجوزات مصيف بانوراما .. خاص

صدى البلد

أكدت دعاء النجار ،عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة النشاط، أنه لا يوجد محسوبية أو انتقائية فى حجوزات المصايف أو الرحلات  وكل ما يتعلق باللجنة يسير بشفافية وبشكل معلن أمام الجميع سواء ما يتعلق بمواعيد الحجز أو الأسعار أو اللجنة بصفة عامة.

وأوضحت "النجار" لـ صدى البلد أن ما حدث فى حجوزات مصيف بانوراما خطأ غير مقصود ويتم التحقيق فى الشكاوى المقدمة وتم إحالة الموظف المسئول للتحقيق.

وأشارت مقرر اللجنة أنه تصحيحا  لهذا الخطأ تم الإسراع فى زيادة عدد الوحدات المصيفية حتى يتمكن جميع  الزملاء من الحجز ، لافتة أن  اللجنة تسعى منذ التشكيل الجديد للمجلس  فى التسهيل على الزملاء وأسرهم وتزليل كافة العقبات أمامهم  لا حرمانهم من حقهم فى الحصول على مصيف أو رحلة كما يردد البعض.

وشددت "النجار" أن اللجنة تتحمل المسئولية كاملة أمام الزملاء فى حالة حدوث أى خطأ، وأنه سوف يكون هناك اعلان تكميلى بالوحدات الجديدة فى قرية بانوراما حتى يتمكن الزملاء من الحجز وقضاء مصيف سعيد دون أية مشكلات.

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