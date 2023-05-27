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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمى له .. كيف تكتشف الإصابة بمرض التصلب المتعدد

التصلب المتعدد
التصلب المتعدد

تحتفل المجتمعات الدولية باليوم العالمى لـ مرض التصلب المتعدد لنشر الوعى حول هذا المرض المزمن الذي يمكن أن يؤدي للشلل إذا لم يتم اكتشفاه وعلاجه مبكرا.

والتصلب المتعدد هو أحد أنواع أمراض الجهاز العصبي المزمنة التى تسبب أعراضا خطيرة مالم تتم إدراكها وعلاجها بالشكل الصحيح. 

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ويساهم الوعى بـ أعراض التصلب المتعدد فى السيطرة على المرض والوقاية من مضاعفاته وللأسف تختلف أعراض هذه المرض بشكل كبير من شخص لاخر وخلال فترة المرض تبعًا لمكان الألياف العصبية المصابة لذا يجب معرفتها جميعها .

ووفقا لما جاء فى موقع “ مايو كلينك” نرصد أعراض التصلب المتعدد الشائعة فى معظم الحالات :

أعراض التصلب المتعدد

خدَر أو ضعف في واحد أو أكثر من أطراف الجسم عادة ما يظهر على أحد جانبي الجسم في المرة الواحدة.


الوخز
أحاسيس مشابهة للصدمة الكهربائية تصاحب حركات معينة للرقبة، وخصوصًا انحناء الرقبة للأمام .


ضعف التوازن
المشية المترنحة أو عدم القدرة على المشي
فقدانًا جزئيًّا أو كليًّا للإبصار، عادةً في عين واحدة في المرة الواحدة، وغالبًا يصاحبه شعور بالألم أثناء حركة العين.


رؤية مزدوجة لمدة طويلة
ضبابية الرؤية
الدوار والدوخة دون سبب
مشكلات في الوظائف الجنسية ووظائف الأمعاء والمثانة
الإرهاق
التلعثم
مشكلات إدراكية
اضطرابات مزاجية.

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