رغم الفوز بالدوري.. قرار صادم من إدارة بايرن ميونخ ضد كان وحميديتش

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، إقالة أوليفر كان الرئيس التنفيذي وحسن صالح حميديتش المدير الرياضي.

وقال رئيس نادي بايرن ميونخ: "قرار الانفصال عن أوليفر كان لم يكن سهلا على الإطلاق بالنسبة للإدارة العليا، ولكن بالنظر للتطور العام، توصلنا إلى قرار تعيين شخص جديد على رأس الإدارة التنفيذية".

وأضاف "نود شكر أوليفر كان على التزامه وأفكاره وكل ما حققناه معا. سيظل شخصية كبرى في بايرن ميونيخ ونتمنى له الأفضل في المستقبل".

وأعلن بايرن ميونيخ رسميا عن تولي نائب الرئيس التنفيذي جان كريستيان دريسين لمنصب الرئيس التنفيذي الجديد، بدلا من أوليفر كان.

وكان نادي بايرن ميونخ قد توج ببطولة الدوري الألماني للمرة الحادية عشر على التوالي، بعد سيناريو دراماتيكي مع بروسيا دورتموند برصيد 71 نقطة.