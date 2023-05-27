الشوط الأول .. ريال مدريد يتعادل مع إشبيلية بهدف لمثله في الدوري الإسباني

تعادل ريال مدريد مع مضيفه إشبيلية بهدف لمثله، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح رافا مير التسجيل لـ إشبيلية بهدف أول في الدقيقة الثالثة من متابعة لتسديدة زميله برايان جيل التي اصطدمت بميليتاو.

وسجل البرازيلي رودريجو هدف التعادل لـ ريال مدريد في الدقيقة 29 من ركلة حرة مباشرة رائعة.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلا من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: أوريلين تشاوميني - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: داني سيبايوس - فيديريكو فالفيردي - رودريجو جوس.