عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الجمباز الفني يتوّج بذهبية البطولة الأفريقية للفرق

منتخب الجمباز الفني
منتخب الجمباز الفني يتوج بذهبية البطولة الأفريقية للفرق

توّج منتخب مصر لرجال الجمباز الفني بالميدالية الذهبية  في منافسات الفرق بالبطولة الأفريقية رقم 17 المقامة في جنوب أفريقيا خلال الفترة من 24 وحتى 28 مايو الجاري.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات وهي مصر والكاميرون والجزائر وأنجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب إفريقيا البلد المضيف علمًا بأنها مؤهلة لبطولة العالم في بلجيكا سبتمبر المقبل.

وكانت، بعثة منتخب مصر للجمباز الفني للرجال والآنسات قد غادرت القاهرة الثلاثاء الماضي متجهة إلى 
جنوب إفريقيا للمشاركة في بطولة إفريقيا للجمباز الفني خلال الفترة من 24 حتى 28 مايو الجاري.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال:

عمر محمد العربي وأحمد عبد الرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبد الرحمن عبد الحليم، ويشرف على الإدارة الفنية جمال بشير المدير الفني ويعاونه شريف جودت المدرب.

بينما يمثل منتخب مصر للجمباز الفني انسات: "جنى محمود وجنى عبد السلام وساندرا الصادق وندى عوض ونانسي طمان"، فيما يقود الفريق فنيًا زكريا غالب المدير الفني ويعاونه المدربين محمود سيد وسلمى السعيد.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز أن منتخب الجمباز الفني رجال وآنسات يمتلك لاعبين على أعلى مستوى اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين أن منتخبنا الوطني يعتبر واحدًا من أفضل المنتخبات الأفريقية فى الآونة الأخيرة ومرشح بقوة لاعتلاء منصات التتويج في بطولة أفريقيا للجمباز الفني التي تنظمها دولة جنوب أفريقيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

ترشيحاتنا

خالد أبو بكر يعلق على حكم قضائي بزيادة سعر المباني لصالح شركة عقارية

البحوث الفلكية يكشف أهمية ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة غدًا .. فيديو

الحوار الوطني .. ضياء رشوان: مناقشة قانون حرية تداول المعلومات الأحد المقبل

مين العريس.. ناقد فني يكشف رد فعل أنغام على شائعات زواجها

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

رشوان : عرض توصيات جلسات الحوار الوطني على الرئيس بعد صياغة مناقشتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرز الإطلالات ولجان التحكيم وأبطال الأفلام.. صور من ختام مهرجان كان السينمائي

اعرف نتيجتك من برجك.. هؤلاء يعشقون الدراسة ومتوقع حصولهم على درجات عالية

حماقي يشعل حفل القاهرة الجديدة .. صور

بالركلات وشد الشعر.. شجار عنيف بين الركاب بمطار أوهير الدولي

فيديو

بدأت بجلطة .. حقيقة إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل نصفي

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ