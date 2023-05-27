نائبة الشعب الجمهوري: توجه الدولة للاستفادة من ثرواتها المعدنية يدعم الاقتصاد الوطني

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بافتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.

موضحة أنه يعد أول مشروع صناعي متكامل لإنتاج خام الكوارتز، والأول من نوعه في مصر والدول العربية والإفريقية، من حيث تكامل العملية الإنتاجية.

وأكدت حارص في بيان لها، على أن مصر لديها فائض في تصنيع الخامات المعدنية من الكوارتز، وهو يدخل في صناعة شرائح المحمول، وأجهزة الحاسب الألي، وخلايا لتوليد الطاقة الكهربائية، وتجهيزات المستشفيات والمطاعم.

وثمنت عضو مجلس النواب، توجه الدولة في الاستفادة من ثرواتها المعدنية التي تم تهميشها السنوات الماضية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية الذي نشهدها، والتي تتطلب العمل بشكل مكثف لتجاوز التحديات الراهنة الناجمة عن التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشارت نائبة حزب الشعب الجمهوري إلى أن افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، سيكون له دور كبير في دعم خطة التنمية الصناعية الشاملة للدولة المصرية، مبينة دوره في توفير فرص عمل جديدة للشباب، بالإضافة إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية للصناعات التي يدخل الكوارتز في تصنيعها، بما يدعم الاقتصاد الوطني.