أمين المجلس الأعلى للأثار يكشف مفاجأة بشأن الاكتشاف الكامل لسر التحنيط.. فيديو

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف البعثة الأثرية المصرية لأكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية بمنطقة آثار سقارة.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "تم التعرف على سر التحنيط بالكامل، وفي عام 10 فبراير عام 2006 تم اكتشاف معمل لمواد الترميم والتحنيط موجود في وادي الملوك داخل مقبرة".

وأضاف: "البعثة المصرية هي أول بعثة تلفت الأنظار لمنطقة سقارة، حيث توالت الاكتشافات بمئات التوابيت الخشبية الملونة منذ عمل البعثة في المنطقة، موضحًا أن القصة بدأت في شهر أغسطس العام الماضي باكتشاف بئر يصل إلى ممر طويل".

وأكد الدكتور مصطفى وزيري: "نستطيع أن نعمل عملية تحنيط شريطة أن الجلد لابد أن يكون بمعزل عن الهواء حتى لا يحدث أي نوع من التفاعل الكيميائي، ويتم التجفيف تماماً كما فعلها المصري القديم".

وأشار: "الأدوات التي استخدمها المصري القديم في التحنيط منها كتان وأعشاب ومواد أخرى"، موضحا: "تم تتبع البئر حتى تم العثور على ورش التحنيط في مصر القديمة، منها ورشة آدمية وورشة حيوانية، وتم العثور على مواد التحنيط ولفائف الكتان، والمواد التي تحافظ على المومياء".